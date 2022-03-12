الفلاح: نأمل ألا يكون هناك أي صدام داخل طرابلس ويكون الحوار هو سيد الموقف بأي إجراء قادم

قالت عضو مجلس الدولة الاستشاري، ماجدة الفلاح إن مجلس الدولة لا يدعم حكومة الدبيبة أو حكومة باشاغا، لأنه يرى أنه ليس من أولوياته الخوض في أمور السلطة التنفيذية، بينما مجلس النواب يتحمل مسؤولياته تجاه اختياره وثقته التي أعطاها للسلطة التنفيذية الجديدة.

الفلاح وفي مقابلة مع موقع “عربي21” القطري،أشارت إلى أن مجلس الدولة سيعقد جلسة خاصة يوم الأحد المقبل لتشكيل لجنة للتواصل مع مجلس النواب، من أجل وضع قاعدة دستورية للذهاب للانتخابات.

ولفتت إلى أن المجلس صوّت خلال اجتماعه السابق على آلية انتخاب اللجنة، وفي الجلسة القادمة سيكون هناك انتخاب لهذه اللجنة، وبعد تشكيلها مباشرة سيبدأ التواصل مباشرة مع مجلس النواب.

وعبّرت عن أملها في ألا يكون هناك أي صدام داخل العاصمة طرابلس، وأن يكون الحوار هو سيد الموقف في أي إجراء قادم، مشددةً على أن التوافق المأمول ينبغي أن يكون مبنياً على تسوية سياسية، ومصالحة وطنية حقيقية تضمن جبر ضرر الضحايا.