«المنقوش» تبحث تعزيز العلاقات التجارية مع مجلس الأعمال التركي

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، وفد مجلس رجال الأعمال التركي “موصياد” على هامش مشاركتها في “منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وبحثت وزيرة الخارجية مع الوفد تعزيز العلاقات التجارية، وسبل تسهيل وتطوير مجالات التعاون، ووجهت دعوة لمجلس الأعمال التركى لزيارة ليبيا خاصة الشركات الكبرى في مجالات الإنشاءات وتطوير الأعمال.

ومن جانبه، أكد وفد مجلس الأعمال التركي “موصياد” الذي يضم فى عضويته حوالي 12 ألف عضو من رجال وسيدات أعمال، وقرابة 60 ألف شركة، ونحو 2 مليون موظف، عن عزمهم فتح فرع لهم في العاصمة طرابلس.

وتابع أن افتتاح فرع مجلس الأعمال التركي “موصياد” بطرابلس بعد شهر رمضان المبارك وفى صدد تجهيز الافتتاح في الفترة القريبة القادمة وبمشاركة واسعة من رجال الأعمال الليبين وذلك من أجل تعزيز التعاون التجاري المشترك بين البلدين.