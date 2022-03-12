حراك الطوارق يوقف مرور الشاحنات إلى حقل الشرارة النفطي

أوقف حراك الطوارق بمدينة أوباري مرور الشاحنات المحملة بالمعدات النفطية تجاه حقل الشرارة النفطي جنوب البلاد

وطالب الحراك، في وقفة احتجاجية، الحكومة؛ بتنفيذ القرارات السابقة بشأن تسوية منحهم حقوق المواطنة والجنسية الليبية وإنهاء قضية السجلات المؤقتة، بعد أيام من إصدار الحراك البيان الأول، والذي منح فيه مهلة للحكومة لتنفيذ مطالبهم بإصدار أوراق الثبوتية.

من جانبه، رصد مراسل “218” بالمدينة توقف ثلاثة شاحنات محملة بمعدات خاصة لشركة زلاف وحقل الشرارة في منتصف الطريق الرابط بين حقل زلاف ومدينة أوباري، بعد منعها من العبور.

يأتي هذا بعد أيام من إقدام قوة تابعة لحرس المنشآت النفطية بالمنطقة الغربية على إغلاق صمام الرياينة المغذي لمصفاة الزاوية من حقل الشرارة، على خلفية المطالبة بصرف مرتباتهم المتأخرة قبل أن يُعاد فتح الصمام مسجلاً خسائر مالية بقيمة 160 مليون دينار وخفض الإنتاج إلى ما دون مليون برميل.

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