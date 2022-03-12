أعلنت وزارة الحكم المحلي الاتفاق على إنشاء نقطة للإصحاح البيئي داخل سوق الحوت بالعاصمة طرابلس وتكليف عدد من الأطباء البيطريين والمفتشين الصحيين، للإشراف على بيع وتداول الأسماك داخل السوق.

جاء ذلك خلال جولة وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، في سوق الحوت رفقة وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، وزير التعليم التقني والفني يخلف السيفاو، وزير العمل والتأهيل علي العابد وذلك على هامش افتتاح مقر الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي.

وتضمنت الجولة الوقوف على محلات بيع السمك بالجملة والبالغ عددهم عشرة محلات، بالإضافة إلى محلات البقالة البالغ عددها ثمانية وأربعين محلاً.

وجرى خلال اللقاء التطرق إلى مشاكل الصيادين حيث استمع الوزراء للصيادين الذين أبدو استعدادهم لتقديم مذكرات شارحة للجهات المعنية، من أجل دعم شريحة الصيادين.