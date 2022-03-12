عبد العزيز: فتحي باآشاغا آخر شخص يمكنه الحديث عن الاستقرار وحكومته هو حكومة بطعم الموت

ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز إن بعض المتعطشين للسلطة والمجرمين بالتعاون مع البرلمان منتهي الولاية يأبون إلا أن يدخلو البلاد بحرب مرة أخرى.

عبد العزيز أضاف خلال استضافته عبر برنامج”بين السطور” الذي يذاع على قناة”التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد: “عبد الحميد الدبيبة قال لا يوجد إلا الانتخابات وقالها امام العالم! فتحي باشاآغا ومن معه من الذين يحفروا له يقلبوها! وتجد نشطاء يخرجوا ويقولوا ليلة سقوط طرابلس!”.

وتابع: “باشاآغا دعس على المحكمة الدستورية بأقدامه واليوم تتكلم عن القانون! هل القانون يقول إن تأتي بالارتال وتهجم على طرابلس وهل الطريقة التي انتخبت فيها قانونية! مهزلة اختيارك تكلمت عليها الصحف كلها”.

ورأى أن فتحي باآشاغا آخر شخص يمكنه الحديث عن الاستقرار وأنه لا يوجد حروب، واصفاً حكومة الاستقرار الوطني بأنها “حكومة استقرار بطعم الموت”.

وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:

نسأل الله ان من يخطط وينفذ لإيقاع البلد في الحروب ان يرد كيده في نحره، بعد ما افتكينا من الحروب وقلنا إن الناس بدأت تتكلم عن انتخابات والاحزاب تسجل وتجتمع والناس سجلت في الانتخابات، يُصر باشاآغا ومن معه ومن يحفروا له الذين انهزموا في جنيف إلا ان يوقدوا ويشعلوا الحرب من جديد! الناس كانت مرتاحة والشباب يسجلوا في منظومة الزواج! بدل ان يزج بأولادهم صدام حفتر وحفتر في معركة لا ناقة له فيها ولا جمل! والمزاج العام صار فيه تغير لليبيين.

يأبى بعض المتعطشين للسلطة والمجرمين بالتعاون مع المخابرات المصرية والبرلمان منتهي الولاية مع ربهم الاعلى حفتر إلا أن يدخلونا بحرب مرة اخرى. الآن لا نسمع إلا رتل تحرك من المنطقة الفلانية ورتل من مسلاته وردوه للخمس! ألا يوجد بكم عقول لهذه الدرجة؟

عبد الحميد الدبيبة قال لا يوجد إلا الانتخابات وقالها امام العالم! فتحي باشاآغا ومن معه من الذين يحفروا له يقلبوها! وتجد نشطاء يخرجوا ويقولوا ليلة سقوط طرابلس! 4 أبريل متمرد قذر عسكري مجنون يحلم أن يحكم مع اولاده! أنتم أين؟ من يوم غاب المؤتمر والبلاد للأسوأ.

اليوم جاء باشاآغا ومن مجموعته وهذا ليس كلامي كلام اهالي مصراته، لا يوجد لديه مشكلة بأن يضحي بالشباب! هذا ما يريدونه، المنطقة الغربية والشرقية اهلنا، لأول مرة تقام في القبة معقل عقيلة صالح الزحمة يرفضوا أي حكومة! ومع هذا بدلاً ما يقول اعوذ بالله من الشيطان ولنذهب لانتخابات! لكن المشكلة انهم يظنون انهم سيضحكون على الشعب الليبي بالكلمة! باشاآغا دعس على المحكمة الدستورية بأقدامه واليوم تتكلم عن القانون! هل القانون يقول إن تأتي بالارتال وتهجم على طرابلس وهل الطريقة التي انتخبت فيها قانونية! مهزلة اختيارك تكلمت عليها الصحف كلها!.

في مقارنة بين الاقتراع في المؤتمر الوطني ومجلس النواب، في المؤتمر الوطني كأعراف العالم كله ومجلس النواب قال لهم البيباص يعتذر واسماعيل شتيوي لم يدخل البلاد! مافيا، وباشاآغا يخرج الآن ويدوي على القانون! من يرتضي ان يكون رئيس الحكومة بهذه الطريق عار! كالمعيز لما تكون جائعه ويضعون لها الطعام هذا عقلية والبرلمان! .

كل الأمور واضحة يا باشاآغا أنت آخر واحد يتكلم عن الاستقرار وأنه لا يوجد حروب، حكومة استقرار بطعم الموت! هل الارتال هذه اتت نزهة! أطلقوا النار في جهة مسلاته وأصيب طبيب الله يشفيه، لو مات 20 شخص ما الحكم؟ تقولوا حكومة شرعية وقانونية، كذابين.

الشيء الآخر، هذه الأرتال من يملكها ويحركها والملايين التي صرفت عليها من أين؟ باشاآغا له سنتين ليس وزير داخلية كيف هذه الارتال! هل رأينا وزير للداخلية سابقاً تحرك بأرتال! هل باشاآغا مستهدف أكثر من الشخصيات الثانية! من أين له الأموال؟، باشاآغا لينفق هذا الانفاق الذي لا يخشى الفقر! ما معناها؟ لماذا باشاآغا؟ هوس السلطة وهو وزير رأيناه! الموضوع كارثي وكبير جداً والناس رأت.

تعليقاً على بيان كتيبة حطين فقد بارك الله فيهم على كلامهم قالوا رأوا المرتزقة بعينهم وتوسد ذراعك يا باشاآغا ومحمد صوان وهذه المجموعة! يا باشاآغا إلى أين تذهب هل تريد أن تجن؟ لا اعرف إلى أين تريد أن تصل. يا باشاآغا كان فيك عقل تكلم إن كانت هناك باقي من حياء وحشمة وأين ماشي انت ومن معك؟ لا تعرفون القانون ولا شرعية. الأرتال في بوهادي ومن الشرق لا اظن انها أتت لتثبتك كرئيس حكومة يا باشآغا.

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