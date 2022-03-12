مختار: سلطة حكومة الدبيبة انحصرت في طرابلس فقط

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري ناجي مختار، أن سلطة حكومة تسيير الأعمال منتهية الولاية انحصرت في العاصمة طرابلس، مع عدم وجود ظاهر لها في الجنوب الغربي من ليبيا.

واقترح مختار في تصريحات صحفية، أن يتولى رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا رئاسة الحكومة تسيير الأعمال منتهية الولاية بما أنه شخصية توافقية لدى مجلسي النواب والدولة.

وقال: “بهذا المقترح يزول أحد أهم عوامل الرفض المتمثل في التشكيلة الوزارية لحكومة باشاغا، ويُكمل باشاغا المناصب الشاغرة في الوزراء ويعدل الوكلاء”.

ورأى أن عبد الحميد الدبيبة لم ينجح في إدارة ملف الانتخابات، وانتهج القطيعة مع مجلس النواب.