دردور: حكومة باشاغا إذا استلمت الحكم ستهمش التعليم والاقتصاد

اعتبر فرج دردور، الباحث المقيم في تركيا، أن الحكومة الليبية الجديدة بقيادة فتحي باشاغا رئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب ستكون أطول حكومة بعد أحداث فبراير.

وقال «دردور»، في تغريدة له عبر تويتر، «‏حكومة ‎باشاغا الأخواعسكرية، لو قدر لها أن تستلم الحكم سوف تكون أطول حكومة بعد فبراير، وذلك لان السلطات والمال كلها ستتجمع في أيدي الدمويين»، حسب قوله.

واتهم حكومة باشاغا قائلا «سيحصرون هيبة الدولة وسيادتها في شخوصهم، وسيقمعون الناس بأجهزة الأمن، وسيهمشون التعليم والاقتصاد، فالهدم والبناء لا يجتمعان في عقل واحد!»، على قوله.