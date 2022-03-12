مكافحة الأمراض: معظم المناطق تشهد انخفاضًا في أعداد الحالات المصابة بفيروس كوررونا

ليبيا – قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض إن معظم المناطق الصحية في ليبيا تشهد انخفاضا في أعداد الحالات الموجبة أسبوعيا، مؤكداً أنه ولأول مرة منذ انتشار الموجة الرابعة تنخفض عدد الحالات المسجلة في طرابلس إلى أقل من 200 حالة لكل 100 ألف، ولم تتخط منطقة حاجز 100 حالة لكل 100 ألف مواطن.

المركز الوطني سجل في تقرير الوضع الوبائي الأسبوعي لجائحة كورونا، انخفاضا في عدد الحالات الموجبة، حيث بلغ المتوسط الأسبوعي لعدد الحالات 533 مقارنة بالأسبوع الماضي بانخفاضٍ بلغ 51-%، وانخفض مؤشر نسبة الحالات الموجبة إلى 16% نهاية هذا الأسبوع.

وأضاف المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن مراكز رصد الوفيات سجلت استقرارا في متوسط عدد الوفيات، حيث بلغ 8 حالات يوميا هذا الأسبوع أيضا، ما أدى إلى انخفاض في مؤشر عدد الوفيات إلى (CFR) 1.33%.

وأوصى المركز باستمرار حملات التطعيم بالتركيز على الفرق المتنقلة بدلا من المراكز الثابتة للوصول إلى النسبة المستهدفة للتطعيم.

كما حث المركز على استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية في أماكن العمل ومراكز التسوق والأماكن العامة، داعيا إلى البدء في وضع (خطة خروج) والتخفيض التدريجي للإجراءات استعدادا لدخول البلاد مرحلة التعايش مع المرض مع التأكيد على عدم البدء في تنفيذها قبل بلوغ البلاد للنسبة اىمنة من المطعمين.

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