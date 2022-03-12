وزير التخطيط يعلن استقالته

أخبار ليبيا 24

أعلن وزير التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية، فاخر بوفرنة، استقالته من حكومة الدبيبة. احتراما لاختيار مجلس النواب للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا ومنح الثقة للحكومة.

وأكد الوزير، في بيان مصور له، التزامه بتعهده وقسمه أمام مجلس النواب بالالتزام بالإعلان الدستوري وسلامة ليبيا ووحدة أراضيها.

ونوه إلى أنه جاهز لتسليم السلطة فيما يتعلق بوزارته، معاهدا الشعب الليبي بأنه لن يكون مشاركا في عودة الانقسام السياسي.

وأعلن، كل من وزير الخدمة المدنية، عبدالفتاح الخوجة، ووزير الدولة لشؤون الهجرة، أجديد معتوق، بحكومة الوحدة. احترامهما لاختيار مجلس النواب للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا ومنح الثقة للحكومة.

وأكد الوزيران، في بيانين مصورين، التزامهما بعدهما وقسمهما أمام مجلس النواب بالالتزام بالإعلان الدستوري وسلامة ليبيا ووحدة أراضيها.

كما أكدوا، جاهزيتهم لتسليم السلطة فيما يتعلق بوزارتهما، معاهدين الشعب الليبي بأنهما لن يكونا مشاركين في عودة الانقسام السياسي.