توالي الاستقالات بحكومة الدبيبة .. آخرها وزير التخطيط

أعلن، وزير التخطيط بحكومة تسيير الاعمال، منتهية الولاية، فاخر بوفرنة، استقالته من حكومة الدبيبة احتراما لاختيار مجلس النواب للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا ومنح الثقة للحكومة.

وأكد الوزير، في بيان له، التزامه بتعهده وقسمه أمام مجلس النواب بالالتزام بالإعلان الدستوري وسلامة ليبيا ووحدة أراضيها.

كما أكد، جاهزيته لتسليم السلطة فيما يتعلق بوزارته، معاهدا الشعب الليبي بأنه لن يكون مشاركا في عودة الانقسام السياسي.

يذكر أن استقالات الوزراء ووكلاء الوزراء بحكومة تسيير الاعمال تتوالى , تنفيذا واحتراما لاختيار مجلس النواب للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا.