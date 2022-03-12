4 وزراء بحكومة الدبيبة يفتتحون مقراً لشؤون الإصحاح البيئي

أُقيم اليوم السبت الموافق 12 مارس لسنة 2022 م، بالعاصمة طرابلس، مراسم افتتاح الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بوزارة الحكم، حيث شارك في الإفتتاح كلٌّ من وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة “بدر الدين التومي”، وزير الإسكان والتعمير “أبوبكر الغاوي”، وزير العمل والتأهيل “علي العابد”، وزير التعليم التقني والفني ” يخلف السيفاو”، الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “عادل الصادق”، وكيل وزارة الثروة البحرية.

كما تم خلال مراسم الافتتاح القيام بجولة تضمنت أسواق الأسماك والسلخانات للإطلاع من عين المكان على دور الطبيب البيطري والمفتش الصحي داخل البلدية.