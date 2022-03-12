حويلي: مجلس النواب يريد أن يحتفظ بحقه في التعديل الدستوري وهذا باطل

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي إن ما يقوم به مجلس النواب هو عبث ومخالفة للاتفاق السياسي والنظام الداخلي لمجلس النواب ويتحمل مسؤولية أي قطرة دم تسيل في هذا التعنت والإجراء.

حويلي أشار خلال مداخلة عبر برنامج “بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” وتابعته صحيفة المرصد إلى أن مشكلة الانقسام التشريعي في ليبيا من 2014 هي المشكلة الاساسية والذهاب لانتخابات برلمانية هو الانجح والافضل للتخلص من المجلسين.

وأضاف: “الاخبار التي لدي ان التشنجات العسكرية على طريق الساحل المؤدي لطرابلس انفضت حاليًا ولا نريد مشاحنات بل نريد الحفاظ على هذا الاستقرار النسبي، الحكومة وعدت أنها ستجري انتخابات في يونيو القادم وهي كلمة الله وأعلم يراد بها حق ام باطل لان هناك إشكاليات اخرى منعت الانتخابات لم تحل للحظة، ومن ينتظر حل من الامم المتحدة والبعثة ليراجع التاريخ لا نرتجي منه خير”.

كما تابع: “السلوك العسكري محاولة للدخول، كما هجوم ٤ أبريل، باشاآغا لديه خلايا نائمة داخل طرابلس إذا دخلت قواته لميدان الشهداء وسيطرت قواته على مقر الحكومة في طرابلس الخلايا النائمة ستظهر! وهذه محاولة اثبتت ان الحكومة الوطنية لديها السيطرة وقواتها على الوضع وتستطيع صد أي هجوم على طرابلس”.

ولفت إلى أن المجلسين لن يتفقا على شيء بالتالي يجب انهاء المجلسين وخروجهما بانتخابات نيابية ولكنهم يريدون انتخابات رئاسية قبل البرلمانية وبدون دستور للأسف وعلى الرغم من الضغط على البعثة في ملتقى الحوار السياسي.

حويلي أردف: “قلنا للبعثة أنكم كنتم شهود على الاتفاق! قال ممثل البعثة في ذلك الوقت أن مجلس النواب لم يقر الاتفاق لذلك نحن في حل منه ولم تضغط البعثة على مجلس النواب.. يوم الاحد القادم لدينا جلسة رسمية وسنشكل جلسة لمقابلة لجنة أخرى من مجلس النواب وأنا ضد لقاء رئيس مجلس النواب مع رئيس مجلس الدولة بشكل انفرادي” بحسب قوله.

وبيّن أن مجلس النواب رفض مقترح تشكيل لجنة لكن سيتماهى مجلس الدولة مع هذا وربما يكون هناك ضغوطات دولية على مجلس النواب بقبول ما تم، مؤكداً على أن مجلس النواب يريد أن يحتفظ بحقه بالتعديل الدستوري وهذا باطل.

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