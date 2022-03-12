رفقة حامل ملفاته.. الدبيبة يفتتح ميدان باب العزيزية وطريق النخيل

افتتح رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة رفقة عميد بلدية ابوسليم، ومدير شركة الخدمات العامة حامل ملفاته محمد إسماعيل، مساء اليوم السبت بطرابلس، ميدان باب العزيزية وطريق النخيل الرابط بين جزيرتي باب السلام وسوق الثلاثاء، حيث تم فتح مسارين بمنطقة باب العزيزية وذلك للقضاء على الاختناقات المرورية وسط العاصمة طرابلس.

يذكر أن المسار الأول يربط بين منطقتي المنصورة وباب العزيزية وطريق الفلاح جنوبا في حين يربط المسار الثاني بين جزيرة باب العزيزية والإشارة الضوئية طريق الفلاح شمالا، بحسب بيان مكتبه الإعلامي.