الرجوبي: أبناء مصراتة لن يدخلوا في حرب

قال رئيس لجنة المصالحة بمصراتة محمد الرجوبي، إن مشايخ وأعيان المنطقة الشرقية قالوا كلمتهم عبر بيانهم في القبة وطالبوا بالانتخابات.

وأضاف الرجوبي في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر، أن الجميع يريد الانتخابات، قائلًا إنهم يريدون تفعيل المحكمة الدستورية ويأملون من رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا أن يدعم الانتخابات.

وأكد على أن أبناء مصراتة لن يدخلوا في حرب مهما كانت الظروف، مشددًا أنهم على تواصل مع أعيان ومشايخ المنطقة الشرقية والكل يطالب بالانتخابات لأنها المخرج الوحيد للأزمة ومدينة مصراتة جاهزة.

يذكر أن مصادر كشفت عن فشل اللقاء بين رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا مع رئيس الحكومة المؤقتة المنبثقة عن حوار جنيف عبدالحميد الدبيبة في مدينة أنطاليا التركية

وقالت المصادر إن الدبيبة غادر مساء الجمعة تركيا عائدا إلى طرابلس قاطعا زيارته التي كانت ستستغرق 4 أيام من بينها مشاورات مع أطراف دولية حول المستجدات السياسية في ليبيا.

وأشارت المصادر إلى أن الدبيبة اعتبر أنه الرئيس الشرعي رافضا مبدأ التفاوض للتنازل عن رئاسة الحكومة، مؤكداً على أن قواته مستعدة للدخول في معركة لحماية الشرعية المنبثقة من حوار جنيف.