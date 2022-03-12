إنقاذ خمسة مهاجرين بعد غرق مركبهم في العقيلة

أفاد المقدم أسامة الشريف ياسين آمر فرع السواحل طبرق، في تصريحات خاصة لـ218، بغرق مركب في العقيلة شرق مدينة طبرق، مؤكداً أن الأنباء الأولية تفيد بإنقاذ 3 أشخاص مصريّي الجنسية ونجاة اثنين آخرين من أصل 27 مهاجراً غير قانوني من الجنسيتين المصرية والسورية كانوا على متن المركب، وما يزال البحث جارياً عن الباقين.

وأضاف ياسين أنه قد تم انتشال جثة واحدة نُقلت إلى مركز طبرق الطبي، مشيراً إلى أن القارب قد غرق في ساعة متأخرة من ليل الجمعة نتيجة عطل طرأ على محركه، ما أدى إلى انقلابه في البحر نتيجة ارتفاع الأمواج العالية.

وأشارت التحقيقات الأولية مع الناجين إلى أن القارب كان متجهاً إلى نقطة محددة في البحر، ليُغيّر ركابه وسيلة النقل بأخرى قبل متابعة وجهتهم إلى السواحل الإيطالية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية