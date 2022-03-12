تعليم الدبيبة: شركة الاتصالات ستغطي القيمة المالية لمنحة طلبة الجامعات

وقعت الشركة القابضة للاتصالات مع وزارتي التعليم العالي والتعليم التقني بحكومة الوحدة الوطنية، اتفاقية لتبني مشروع إقرار منحة الطالب.

وبحسب الشركة القابضة فإنها ستقوم بتغطية القيمة المالية لمنحة طلبة الجامعات والمعاهد والكليات التقنية بقيمة 500 دينار لكل طالب.

وأكدت الشركة الليبية القابضة أنها ستقوم عبر شركاتها بتقديم منتج خاص بالشباب يشمل تخفيض خدمات بقيمة 50% من سعر الخدمات العادية دعما لطلاب الجامعات والمعاهد والكليات التقنية.

وعلى هامش اللقاء مع فعاليات شبابية وطلابية أيضاً قام رئيس الحكومة بإطلاق مشروع الإقراض الشبابي للإسكان، وتخصيص الحكومة ليوم 15 نوفمبر يوما وطنيا للشباب.