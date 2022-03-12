ليبيا

عبدالله الزائدي ــ بنغازي |

12 March, 2022

تبرع المدون رجب الحارثي بمبلغ خمسة الاف دينار لصالح مشروع مستشفى الأمل الخيرى لتشخيص وعلاج سرطان الأطفال وأمراض الدم ببنغازي وقدم الحاراثي صك بالمبلغ خلال حفل أقامه ببنغازي لتكريم عدد من أصدقاء صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ، منها شخصيات العامة ، قائلا أنه يقدم هذا الدعم عن كل اصدقاء صفحته وعددهم خمسة آلاف صديق بواقع دينار عن كل صديق في صفحته .ووجه الحاراثي إلى دعم مشروع المستشفى الخيري والذي بدأ إنشاؤه في مدينة بنغازي بالتبرعات الاهلية