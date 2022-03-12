بالصور: تركيب أعمدة إنارة من جزيرة أبو هادي لطريق المطار في سرت

بدأت بلدية سرت، اليوم السبت، أعمال صيانة إنارة الأعمدة الكهربائية من جزيرة محلة أبوهادي، إلى تقاطع طريق مطار سرت المدني وذلك بالطريق الساحلي، ضمن حملة «بدء العمل» التي أطلقها عميد بلدية سرت مختار المعداني.

وقال مدير مكتب الإعلام في بلدية سرت إلى «بوابة الوسط» إن مشروع تركيب أعمدة الإنارة بالطريق الساحلي لمسافة أربعة كيلو مترات، تنفذه شركة مناجم الوطن للمقاولات العامة، برعاية وإشراف المجلس البلدي سرت.

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والشهر الماضي، نفذت بلدية سرت عددًا من مشروعات تركيب أعمدة إنارة جديدة في طريق محلات الجزيرة والسواوة وسرت المركز والثلاثين والأربعين وخليج سرت والزعفران.

تركيب أعمدة إنارة من جزيرة أبو هادي لطريق المطار في سرت, (بوابة الوسط)

تركيب أعمدة إنارة من جزيرة أبو هادي لطريق المطار في سرت, (بوابة الوسط)