المنقوش: إخلاصي وولائي لليبيا وانتمائي لمدينتي بنغازي غير قابل للنقاش أو التفاوض

العنوان-طرابلس

قالت، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة المنتهية، نجلاء المنقوش، إن إخلاصها وولائها لوطنها ليبيا وانتمائها لمدينة بنغازي أمر غير قابل للنقاش.

وأضافت المنقوش، في تغريدة، أن ما نُسب إليها عبر وسائل الإعلام “كاذب ومزور” ولا أساس له من الصحة وغرضه الفتنة والتشهير والطعن.

إخلاصي وولائي لوطني #ليبيا وانتمائي لمدينتي #بنغازي غير قابل للنقاش أو التفاوض. فليشهد الله وأنتم أن ما نُسب لي عبر بعض وسائل الإعلام كاذب ومزور ولا أساس له من الصحة وغرضه الفتنة والتشهير والطعن، قال تعالى: ( يأيها الذين ءامنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) pic.twitter.com/n3bLgPiUFE — Dr. Najla Elmangoush (@NajlaElmangoush) March 12, 2022

وذكرت المنقوش، في تصريح نشره تلفزيون المسار، رفضها للاستقالة من حكومة الدبيبة.

وقالت، بحسب تلفزيون المسار، “أنا لست من حصة برقة أو بنغازي”.

وإثر ما ذكر عن المنقوش، قال الدبلوماسي، حسن الصغير، في تدوينة على فيسبوك، إن “وزارة الخارجية في حكومة الدبيبة كانت من نصيب حضور برقة وتنافس عليها لمياء بوسدرة ووفاء أبوقعيقيص ونجلاء المنقوش ونعيمة جبريل، وحتى عندما رشحت الدبلوماسية الجازوي رفضها الدبيبة دافعا بكونها من البوادي”.