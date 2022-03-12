محلل سياسي: ما يقوم به الدبيبة من تعطيل التسليم ليس من أفكاره بل أوامر

ليبيا – حذر المحلل السياسي عمر أبو سعيدة من أن الهدف مما يحدث الآن هو سعي بعض القوى الدولية والإقليمية لاستمرار الأزمة الليبية، وتواتر الحلول الخارجية غير المجدية.

أبو سعيدة بيّن في تصريح لوقع “سكاي نيوز عربية” أن من كان وراء إيقاف تقدم الجيش نحو العاصمة طرابلس (في 2019 وقت حكومة الوفاق غير الشرعية بقيادة فايز السراج) لينهي فوضى انتشار السلاح، هم نفس الجهات والشخصيات التي تحاول منع استلام الحكومة الجديدة التي اتفق أغلب الليبيون عليها.

واعتبر أن ما يقوم به رئيس الحكومة السابقة من تعطيل التسليم، ليس من أفكار الدبيبة، بل أوامر محلية من قيادات متطرفة وميليشياوية من مدن طرابلس والزاوية ومصراته.

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