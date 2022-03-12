رئيس حكومة الوحدة يفتتح ميدان باب العزيزية وطريق النخيل

طرابلس 12 مارس 2022 (وال)- أفتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة رفقة عميد بلدية أبوسليم، ومدير شركة الخدمات العامة مساء اليوم السبت، ميدان باب العزيزية وطريق النخيل الرابط بين جزيرتي باب السلام وسوق الثلاثاء بطرابلس.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة؛ بأن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة “عودة الحياة”، حيث تم فتح مسارين بمنطقة باب العزيزية وذلك للقضاء على الاختناقات المرورية وسط العاصمة طرابلس.

يذكر أن المسار الأول يربط بين منطقتي المنصورة وباب العزيزية وطريق الفلاح جنوبًا، في حين يربط المسار الثاني بين جزيرة باب العزيزية والإشارة الضوئية طريق الفلاح شمالا. (وال)

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