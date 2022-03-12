النمر لرئيسي مجلس النواب وهيئة الرقابة الإدارية: قرار الدبيبة بتقسيم ليبيا إداريًا إلى 18 مقاطعة يخالف خارطة طريق “تونس ـ جنيف”

طالب رئيس الحزب الاتحادي الوطني، وعضو ملتقى الحوار، بلقاسم النمر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي في خطابين منفصلين، بإلغاء قرار رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة بتقسيم ليبيا إداريًا إلى 18 مقاطعة، لانه مخالف لتقسيم ليبيا إلى ثلاث أقاليم.

النمر، وفي خطابيه الذان طالعتهما قناتنا، أشار إلى أن القرار مخالف للقانون رقم “59” لسنة 2012م بشأن نظام الإدارة المحلية الصادر عن المجلس الانتقالي السابق، مؤكداً أن القرار يخل بالتوافق الذي تم على أساسه توزيع المقاعد النيابية على الأقاليم الثلاثة كونه اقتطع جزءًا من الدائرة الرابعة الواقعة بإقليم برقة وضمها إلى دائرة تابعة لإقليم طرابلس.

وتابع: “القرار يخالف خارطة طريق “تونس ـ جنيف” التي جعلت من الأقاليم التاريخية الثلاث معيارًا للمحاصصة في تقاسم السلطات التنفيذية للأقاليم، كما يخالف التعديل الـ12 للإعلان الدستوري الخاص بخارطة الطريق والتي ارتكزت على الأقاليم الثلاثة”.