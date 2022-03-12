ناجي مختار: سلطة حكومة الدبيبة انحصرت في طرابلس فقط 

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري ناجي مختار، أن سلطة حكومة الوحدة الوطنية انحصرت في العاصمة طرابلس، مع عدم وجود ظاهر لها في الجنوب الغربي من ليبيا.

واقترح مختار في تصريحات صحفية، أن يتولى رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا رئاسة حكومة الوحدة الوطنية بما أنه شخصية توافقية لدى مجلسي النواب والدولة.

وقال: بهذا المقترح يزول أحد أهم عوامل الرفض المتمثل في التشكيلة الوزارية لحكومة باشاغا، ويُكمل باشاغا المناصب الشاغرة في الوزراء ويعدل الوكلاء.

ورأى عضو مجلس الدولة الاستشاري أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لم ينجح في إدارة ملف الانتخابات، وانتهج القطيعة مع مجلس النواب.

يذكر أن مصادر كشفت عن فشل اللقاء بين رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا مع رئيس الحكومة المؤقتة المنبثقة عن حوار جنيف عبدالحميد الدبيبة في مدينة أنطاليا التركية

وقالت المصادر إن الدبيبة غادر مساء الجمعة تركيا عائدا إلى طرابلس قاطعا زيارته التي كانت ستستغرق 4 أيام من بينها مشاورات مع أطراف دولية حول المستجدات السياسية في ليبيا

وأشارت المصادر إلى أن الدبيبة اعتبر أنه الرئيس الشرعي رافضا مبدأ التفاوض للتنازل عن رئاسة الحكومة، مؤكداً على أن قواته مستعدة للدخول في معركة لحماية الشرعية المنبثقة من حوار جنيف.