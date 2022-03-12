ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طبرق |

12 March, 2022

أكد خفر السواحل طبرق ،أنه تم انقاذ 3 أشخاص مصريّي الجنسية ونجاة اثنين آخرين من أصل 27 مهاجراً غير قانوني من الجنسيتين المصرية والسورية كانوا على متن مركب غرق في العقيلة شرق مدينة طبرق.

و غرق القارب في ساعة متأخرة من ليل الجمعة نتيجة عطل طرأ على محركه، ما أدى إلى انقلابه في البحر نتيجة ارتفاع الأمواج العالية ،قد تم انتشال جثة واحدة نُقلت إلى مركز طبرق الطبي و ما يزال البحث جارياً عن الباقين.

و أشارت التحقيقات الأولية مع الناجين إلى أن القارب كان متجهاً إلى نقطة محددة في البحر، ليُغيّر ركابه وسيلة النقل بأخرى قبل متابعة وجهتهم إلى السواحل الإيطالية.