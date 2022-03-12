نجاة مواطن من حادث سير بطرابلس.. والشرطة تعيد له ماله المفقود

عثر ضابطا تحقيق بقسم مرور طرابلس على مبلغ مالي فقده صاحبه خلال تعرضه لحادث مروري بشارع النصر.

وقالت مديرية أمن طرابلس في بيان، إن ضابطي التحقيق بقسم مرور طرابلس، علي كريبان وعبدالرزاق أبوستة، عثرا على مبلغ مالي قدره ثمانية آلاف دينار.

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وتبين أن المبلغ يعود إلى مواطن تعرض لحادث سير بين ثلاث سيارات بشارع النصر، حسب البيان، مشيرة إلى حضور المواطن لتسلم المبلغ وتقديمه الشكر إلى شرطة المرور.



مرور طرابلس تسلم مواطنا مبلغا ماليا فقده خلال تعرضه لحادث سير، 11 مارس 2022. (مديرية أمن طرابلس)

آثار دمار بادية على سيارة تعرضت لحادث في طرابلس، 11 مارس 2022. (مديرية أمن طرابلس)

آثار دمار بادية على سيارة تعرضت لحادث في طرابلس، 11 مارس 2022. (مديرية أمن طرابلس)