الدبيبة: أي حل دون إجراء الانتخابات هو تمديد للأزمة

جدد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، السبت التزامه بالعمل على إجراء الانتخابات التي تنهي كل الأجسام الحالية وعلى رأسها حكومة الوحدة.

وأضاف الدبيبة في إدراج على حسابه الشخصي في الفيس بوك، أن أي حل غير ذلك هو تمديد للأزمة ولن يقبله الشعب الليبي، منتقداً ما أسماه محاولات البعض التشويش وبث أخبار مزيفة.

وكان الدبيبة قد طرح في فبراير الماضي مقترحاً يقضي بإجراء انتخابات برلمانية في يونيو المقبل، عقب رفضه تسليم السلطة إلى الحكومة الليبية التي حازت ثقة مجلس النواب مؤخراً.

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