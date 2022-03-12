الفلاح: لا نتمنى حدوث صدام في طرابلس

قالت عضو مجلس الدولة الاستشاري، ماجدة الفلاح إن مجلس الدولة لا يدعم حكومة عبدالحميد الدبيبة أو حكومة فتحي باشاغا، لأنه يرى أنه ليس من أولوياته الخوض في أمور السلطة التنفيذية، بينما مجلس النواب يتحمل مسؤولياته تجاه اختياره وثقته التي أعطاها للسلطة التنفيذية الجديدة.

وأشارت الفلاح في مقابلة مع موقع “عربي21” القطري، إلى أن مجلس الدولة سيعقد جلسة خاصة يوم الأحد المقبل لتشكيل لجنة للتواصل مع مجلس النواب، من أجل وضع قاعدة دستورية للذهاب للانتخابات.

ولفتت إلى أن المجلس صوّت خلال اجتماعه السابق على آلية انتخاب اللجنة، وفي الجلسة القادمة سيكون هناك انتخاب لهذه اللجنة، وبعد تشكيلها مباشرة سيبدأ التواصل مباشرة مع مجلس النواب.

وعبّرت عن أملها في ألا يكون هناك أي صدام داخل العاصمة طرابلس، وأن يكون الحوار هو سيد الموقف في أي إجراء قادم، مشددةً على أن التوافق المأمول ينبغي أن يكون مبنياً على تسوية سياسية، ومصالحة وطنية حقيقية تضمن جبر ضرر الضحايا.

يذكر أن مصادر كشفت عن فشل اللقاء بين رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا مع رئيس الحكومة المؤقتة المنبثقة عن حوار جنيف عبدالحميد الدبيبة في مدينة أنطاليا التركية

وقالت المصادر إن الدبيبة غادر مساء الجمعة تركيا عائدا إلى طرابلس قاطعا زيارته التي كانت ستستغرق 4 أيام من بينها مشاورات مع أطراف دولية حول المستجدات السياسية في ليبيا

وأشارت المصادر إلى أن الدبيبة اعتبر أنه الرئيس الشرعي رافضا مبدأ التفاوض للتنازل عن رئاسة الحكومة، مؤكداً على أن قواته مستعدة للدخول في معركة لحماية الشرعية المنبثقة من حوار جنيف.