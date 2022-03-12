الدبيبة: أى حل غير الانتخابات تمديد للأزمة ولن يقبله الشعب

قال رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، إنه يعمل جاهدًا على إجراء الانتخابات، معتبرًا أن أي حل غير ذلك هو «تمديد للأزمة ولن يقبله الشعب الليبي».

وغرد الدبيبة عبر حسابه على «تويتر» قائلًا: «يحاول البعض التشويش وبث أخبار مزيفة، لا هم لي اليوم إلا العمل الجاد للانتخابات والتي بها تنتهي كل الأجسام الموجودة، وعلى رأسها حكومة الوحدة، وأي حل غير ذلك هو تمديد للأزمة ولن يقبله الشعب الليبي».

وتعصف بليبيا موجة من التوتر السياسي بعدما كلف مجلس النواب فتحي باشاغا برئاسة حكومة جديدة فيما لا يزال الدبيبة متمسكًا بشرعية حكومته معلنًا عدم نيته التسليم إلا لحكومة منتخبة.

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وفي السياق، طرحت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، قبل أسبوع، مبادرة تهدف إلى تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي الأعلى للدولة والنواب تتكون من 12 عضوًا، بواقع ستة من كل مجلس، على أن تجتمع في 15 مارس الجاري في مكان يجري التوافق عليه، للعمل لمدة أسبوعين لوضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وبينما رحب المجلس الأعلى للدولة بالمبادرة، قال 93 عضوًا في مجلس النواب، في مذكرة توضيحية موجهة إلى وليامز، إن مبادرتها «أتت بشكل مفاجئ وتعد مسارًا موازيًا غير مبرر، خصوصًا بعد ما جرى التوصل إليه من توافق ليبي- ليبي بين المجلسين، تُوِّج بإصدار التعديل الدستوري الثاني عشر».

وفي تطور جديد، قالت وليامز في مقابلة بالفيديو مع وكالة «بلومبيرغ» إن الدبيبة، قد يجري محادثات مباشرة مع باشاغا لحل الأزمة السياسية في البلاد، موضحة أن الطرفين أبديا «ردود فعل إيجابية»، مضيفة أن «الشيء الجيد هو أن الجميع مستعد للمشاركة في حوار بنّاء، وهذا ما نحتاج إلى البناء عليه».