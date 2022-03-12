تلفزيون المسار يعرض محادثة مع المنقوش في إطار نفيها للتصريحات المنسوبة إليها بشأن استقالتها

العنوان

نشر تلفزيون المسار، مساء اليوم السبت، محادثة نصية على تطبيق “واتس آب” أجرتها غرفة أخبار القناة مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة المنتهية، نجلاء المنقوش، وذلك في سياق نفي الوزيرة التصريحات المنسوبة حول استقالتها من الحكومة.

وكتب تلفزيون المسار، على تويتر، “بعد نفي حكومة الدبيبة.. من منطلق المهنية الصحفية يعرض تلفزيون المسار مضطراً محادثة خاصة مع وزيرة الخارجية مع اخفاء نهاية رقم هاتفها حرصا على الخصوصية”.

بعد نفي حكومة الدبيبة .. من منطلق المـــهــنية الصــحفية يعرض تلفزيون المسار مضطراً محادثة خاصة مع وزيرة الخارجية مع اخفاء نهاية رقم هاتفها حرصاً على الخصوصية#تلفزيون_المسار

التردد: 11373H 27500 pic.twitter.com/6juHYVy2jz — تلفزيون المسار (@almasartvlibya) March 12, 2022

وكانت المنقوش، قد نفت بشكل شخصي في تغريدة على تويتر، التصريحات التي أوردها تلفزيون المسار، بشأن استقالتها.

وقالت المنقوش،” إخلاصي وولائي لوطني ليبيا وانتمائي لمدينتي بنغازي أمر غير قابل للنقاش”.

وأضافت المنقوش، “فليشهد الله وأنتم أن ما نُسب لي عبر بعض وسائل الإعلام كاذب ومزور ولا أساس له من الصحة وغرضه الفتنة والتشهير والطعن، قال تعالى: (يأيها الذين ءامنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا)”.

إخلاصي وولائي لوطني #ليبيا وانتمائي لمدينتي #بنغازي غير قابل للنقاش أو التفاوض. فليشهد الله وأنتم أن ما نُسب لي عبر بعض وسائل الإعلام كاذب ومزور ولا أساس له من الصحة وغرضه الفتنة والتشهير والطعن، قال تعالى: ( يأيها الذين ءامنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) pic.twitter.com/n3bLgPiUFE — Dr. Najla Elmangoush (@NajlaElmangoush) March 12, 2022

وأتى نفي المنقوش، بعد أن ذكر تلفزيون المسار أن المنقوش قالت في اتصال هاتفي، طلن أستقيل من حكومة الدبيبة وأنا لست من حصة برقة أو بنغازي”.