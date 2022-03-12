خبير أمني: استلام الحكومة الجديدة أعمالها هو السبيل الوحيد لوقف أي حرب قادمة

ليبيا – قال الخبير الأمني، عبد الحميد الكاسح إن استلام الحكومة الجديدة أعمالها هو السبيل الوحيد لوقف أي حرب قادمة، كما أنه الأسلوب الوحيد الذي يُمكن له أن يقود البلاد لمرحلة الانتخابات في أجواء أكثر مثالية.

الكاسح أشار في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” إلى أن استمرار حكومة الدبيبة حتى موعد الانتخابات القادمة – كما يطلب الدبيبة- معناه بكل وضوح عدم الوصول للموعد الجديد للانتخابات، مستدلا على ذلك بفشل حكومة الدبيبة في إجراء الانتخابات في موعدها 24 ديسمبر المنصرم.

ونوّه إلى أنه من المنتظر أن يكون أول عمل للحكومة الجديدة هو أن تُنهي وجود الميليشيات، معتبرا أن لدى باشاآغا القدرة للقيام بهذا الأمر، وهو أمر ربما المجتمع الدولي لا يبدو أنه مستعد للموافقة عليه؛ ما يعني أن الاشكالية الكبيرة والمعضلة المستعصية ليست داخل ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية