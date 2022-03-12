الحكومة الليبية ترحب بالمساعي الدولية الهادفة لتسليم السلطة

أكدت الحكومة الليبية أنها تتعامل مع أي مساعٍ دولية أو محلية من منطلق ضرورة احترامها للسيادة الليبية وما يصدر عنها من قرارات، وأن هذه المساعي من الدول الصديقة مرحب بيها في إطار تسليم سلس للسلطة من حكومة الوحدة.

وأضاف المكتب الإعلامي للحكومة الليبية في بيان، السبت، أن الحكومة الليبية مكلفة باستلام مهامها بقوة القانون وفقاً لقرارات السلطة التشريعية بالبلاد، ولا تملك التفاوض حول هذه القضية السيادية التي تخص السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب وبالتوافق مع مجلس الدولة.

وأشار البيان إلى أنه لا سبيل لحل جذري للأزمة الليبية إلا بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، بآليات وآجال واضحة ومحددة وقاعدة دستورية متوافق عليها.

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