المنقوش: لن أستقيل ولست من “حصة برقة أو بنغازي”

تمسكت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش بمنصبها، وفقا لما أورده تلفزيون المسار.

وقالت المنقوش في اتصال هاتفي مع تلفزيون المسار: لن أستقيل من حكومة الدبيبة وأنا لست من حصة برقة أو بنغازي.

وعقب ذلك، غردت المنقوش عبر “تويتر” قائلة: ‏إخلاصي وولائي لوطني ‎ليبيا وانتمائي لمدينتي ‎بنغازي غير قابل للنقاش أو التفاوض.

وتابعت: “فليشهد الله وأنتم أن ما نُسب لي عبر بعض وسائل الإعلام كاذب ومزور ولا أساس له من الصحة وغرضه الفتنة والتشهير والطعن، قال تعالى: ( يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا)”.

يذكر أن مصادر كشفت عن فشل اللقاء بين رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا مع رئيس الحكومة المؤقتة المنبثقة عن حوار جنيف عبدالحميد الدبيبة في مدينة أنطاليا التركية.

وقالت المصادر إن الدبيبة غادر مساء الجمعة تركيا عائدا إلى طرابلس قاطعا زيارته التي كانت ستستغرق 4 أيام من بينها مشاورات مع أطراف دولية حول المستجدات السياسية في ليبيا.

وأشارت المصادر إلى أن الدبيبة اعتبر أنه الرئيس الشرعي رافضا مبدأ التفاوض للتنازل عن رئاسة الحكومة، مؤكداً على أن قواته مستعدة للدخول في معركة لحماية الشرعية المنبثقة من حوار جنيف.