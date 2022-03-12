الليبي للدراسات الاستراتيجية ينظم جلسة حوارية حول الرؤية المستقبلية لليبيا الحديثة

نظم اليوم السبت الموافق 12 مارس 2022 بفندق كرونثيا جلسة حوارية فكرية بعنوان: (الرؤية المستقبلية لليبيا الحديثة) تحت شعار (بالحوار نرتقي).

وشارك في الجلسة -التي تأتي في إطار مساهمة المركز الليبي للدراسات الاستراتيجية والأمن الوطني في بناء الدولة والمحافظة على استقرارها وسيادتها- المدير العام للمركز رفقة عدد من أساتذة الجامعات والمهتمين بالشأن الليبي.

وتم خلال الجلسة مناقشة التحديات والعراقيل التي تواجه بناء الدولة الحديثة، وترسيم مبدأ الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة، ورسم ملامح أفاق استقرار الدولة الحديثة، إضافة إلى أثر التفاهمات والاختلافات الدولية والإقليمية على استقرار الدولة الليبية.

وعمت الجلسة أجواء هادئة مثمرة تبادلت فيها الأفكار والرؤى حول مستقبل ليبيا الحديثة والمساهمة في بنائها واستقرارها، وفي ختام الجلسة توصل الحاضرون إلى جملة التوصيات التي سترفع لجهات ذات الاختصاص.