وليامز: قضية الدبيبة وباشاغا قضية ليبية ومهمة الأمم المتحدة ليست الاعتراف بالحكومات

قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا “ستيفاني وليامز” إن قضية عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا هي قضية ليبية تتطلب في النهاية حلا ليبيا.

وأضافت “وليامز” في تصريحات لمجلة “نيوزويك” الأمريكية أن مهمة الأمم المتحدة ليست الاعتراف بالحكومات أو تأييدها، وأوضحت أن مثل هذا الاعتراف هو مسألة سيادية تقررها الدول الأعضاء وفي بعض الحالات مجلس الأمن الدولي.

ولفتت “وليامز” إلى أنه في غياب الانتخابات، لم يكن لدى حكومتي طرابلس أو طبرق تفويض حقيقي من شعب يتوق إلى أن يكون صوته مسموعا، كما يتضح من الحماس الذي أعرب عنه المواطنون للمشاركة الفعلية في اختيار قائدهم المقبل لأول مرة.

وأكدت “ويليامز” أن كل المؤسسات الحالية في ليبيا تفتقر إلى الشرعية والحل الوحيد هو من خلال صناديق الاقتراع وهذا هو المطلب الساحق للشعب الليبي، ولهذا سجل ما يقرب من ثلاثة ملايين ليبي للتصويت من إجمالي عدد السكان البالغ حوالي 7 ملايين.

وقالت “وليامز إنها عرضت استخدام منصبها للتوسط في النزاع بين باشاغا والدبيبة للمساعدة في دخول عصر جديد من القيادة المستقرة في ليبي ، وأضافت أنها أعلنت عن مبادرة لعقد لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة لوضع أساس دستوري سليم للانتخابات في أقرب وقت ممكن.