الحكومة الليبية: لا نملك التفاوض حول القضية السيادية التي تخص تكليفنا

أفاد المكتب الإعلامي للحكومة الليبية، بأن الحكومة نالت الثقة من الجهة الشرعية الممثلة لكل ليبيا، والمعترف بها وفقا للعملية السياسية السائدة والإجراءات القانونية.

وأضاف المكتب الإعلامي للحكومة الليبية، في بيان لها:” في الوقت الذي نجدد فيه التأكيد على أن الحكومة الليبية مكلفة باستلام مهامها بقوة القانون وفقا لقرارات السلطة التشريعية بالبلاد، فإننا نؤكد أن الحكومة الليبية لا تملك التفاوض حول هذه القضية السيادية التي تخص السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب وبالتوافق مع مجلس الدولة”.

وشدد المكتب الإعلامي، على أن الحكومة الليبية تتعامل مع أي مساعي دولية أو محلية من منطلق ضرورة احترامها للسيادة الليبية وما يصدر عنها من قرارات، وأن هذه المساعي من الدول الصديقة مرحب بيها في إطار تسليم سلس للسلطة من الحكومة منتهية الولاية.

وأكدت الحكومة، أنه لا سبيل لحل جذري للأزمة الليبية إلا بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بآليات وآجال واضحة ومحددة وقاعدة دستورية متوافق عليها.