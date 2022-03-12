باشاغا يجدد تعهده بعدم الترشح للرئاسة مستقبلاً

قال رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، في حديث لمجلة NewsWeek، إن الحكومة التي شكلها جاءت كنتيجة مباشرة لفشل الحكومة السابقة في إجراء انتخابات شفافة.

وأضاف باشاغا أنه التزم بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، في الإطار الزمني المتفق عليه بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وأكّد باشاغا أنه لم يسع للاستيلاء على السلطة بوسائل غير ديمقراطية، مجدداً تعهده بعدم الترشح للرئاسة مستقبلاً لضمان شفافية الانتخابات وحيادها.

ونوه باشاغا إلى أن التخطيط للانتخابات في ليبيا يعني إطلاق عدد من المبادرات، بما في ذلك المصالحة الوطنية والإصلاحات الاقتصادية وأنظمة التحليل الفعالة لتأمين بيانات الناخبين، مشيراً إلى أن هذه الانتخابات ستتطلب جهداً وتعاوناً وأنه ملتزم بها كهدف رئيسي تسعى له حكومته.

وجدد باشاغا رفضه لأي أعمال عنف، مضيفاً أنه قد “ثبت أن الحلول في ليبيا تأتي من خلال الاتفاقات السياسية والحوار”.

وفشل طرفا النزاع في ليبيا في التوصل إلى حل حتى اللحظة، حيث يرفض عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة قبل إجراء انتخابات، فيما يسعى باشاغا مدعوماً بثقة النواب إلى تسلم مهامه والبدء بممارسة صلاحياته رئيساً للحكومة الليبية من طرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية