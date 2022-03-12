باشاغا: ليس هناك حل جذري للأزمة الليبية إلا بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بآليات وآجال واضحة

قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء بالحكومة الليبية فتحي باشاغا، أن الحكومة نالت الشرعية من مجلس النواب المعترف به ولا تملك التفاوض حول قوانين الانتخابات المناطة به مع مجلس الدولة.

جاء ذلك تعليقًا عن الانباء المتداولة حول التفاوض مع رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة مقابل السماح بترشحه للرئاسة، حيث أكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان له، أن الحكومة تتعامل ‎ مع أي جهود دولية و محلية من منطلق ضرورة احترام للسيادة الليبية و قراراتها، مشيراً إلى ترحيب الحكومة بأي مساعي في إطار تسليم سلس للسلطة من الحكومة منتهية الولاية .

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، بأنه ليس هناك حل جذري للأزمة الليبية إلا بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بآليات وآجال واضحة.