الخارجية التركية تؤكد دعم تركيا لحكومة الوحدة

أفاد موقع TRT عربي التركي، أن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، أكد أن تركيا وبكل إمكانياتها تقف إلى جانب الشعب الليبي وتدعم حكومة الوحدة الوطنية.

وأضاف الموقع التابع لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون للحكومية التركية نقلاً عن بيان الخارجية الليبية عقب لقاء أوغلو بوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش السبت، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، أن تركيا تدعم المسار الديمقراطي في ليبيا وتقف إلى جانب شعبها.

يُذكر أن رئيس حكومة الوحدة كان قد أجرى زيارة مقتضبة إلى تركيا، مع تصاعد الأزمة مع رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، الذي تشير مصادر 218 إلى عزمه زيارة تركيا بعد أن وصل إلى تونس السبت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية