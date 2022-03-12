تهديدات جديدة بإقفال موانئ النفط الليبي

هدد سكان وأهالي منطقة الهلال النفطي بإغلاق وإيقاف تصدير النفط من موانئ المنطقة، في حال ما أسموه «استمرار دعم» البعثة الأممية المتحدة لحكومة الدبيبة.

وقال بيان للأهالي إنه «في حال استمرت البعثة الأممية في دعم حكومة الوحدة منتهية الولاية»، فإنهم «سيضطرون لإغلاق ووقف تصدير النفط».

وبعدما طالبوا «المجتمع الدولي بدعم تكليف مجلس النواب لباشاغا برئاسة الحكومة الجديدة، والاعتراف بها وإنهاء الانقسام، ووقف إهدار المال العام الذي تسببت به الحكومة السابقة»، اعتبر البيان الذي وقعوه أن «الحل للأزمة السياسية في ليبيا هو إجراء انتخابات برلمانية رئاسية، تكون على أساس دستور دائم لإنهاء المراحل الانتقالية منذ عام 2011».

وتبعد منطقة الهلال النفطي نحو 500 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس، وتضم المخزون الأكبر من النفط، وأكبر ثلاثة موانئ لشحن النفط، وهي البريقة والزويتينة ورأس لانوف والسدرة.

وتزامن التهديد مع تأكيد جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي، خلال اجتماع عقده مساء أول من أمس في العاصمة الأميركية واشنطن، مع مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، على دعم الولايات المتحدة لاستقلال المؤسسة. وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الطرفين اتفقا على الحاجة إلى الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، وأهمية استمرار عمليات المؤسسة لصالح جميع الليبيين.