الدبيبة: أي حل دون إجراء الانتخابات هو تمديد للأزمة ولن يقبله الليبيون

أكد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، اليوم السبت التزامه بالعمل على إجراء الانتخابات التي تنهي كل الأجسام الحالية وعلى رأسها حكومة الوحدة.

وذكر الدبيبة في إدراج على حسابه الشخصي في الفيس بوك، أن أي حل غير ذلك هو تمديد للأزمة ولن يقبله الشعب الليبي، منتقداً ما أسماه محاولات البعض التشويش وبث أخبار مزيفة.

وقال الدبيبة فى منشوره: يحاول البعض التشويش وبث أخبار مزيفة ; لا هَمَّ لي اليوم إلاّ العمل الجاد للانتخابات والتي بها تنتهي كل الأجسام الموجودة ، وعلى رأسها حكومة الوحدة ، وأي حل غير ذلك هو تمديد للأزمة ولن يقبله الشعب الليبي

والجدير بالذكر أن الدبيبة قد طرح في فبراير الماضي مقترحاً يقضي بإجراء انتخابات برلمانية في يونيو المقبل، عقب رفضه تسليم السلطة إلى الحكومة الليبية التي حازت ثقة مجلس النواب مؤخراً.