السفير الأمريكي: باشاغا والدبيبة مستعدان للتفاوض للوصول لتفاهم سياسي حول السلطة التنفيذية

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أكد، السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، استعداد كل من رئيس حكومة الوحدة المنتهية ورئيس الحكومة الليبية الجديدة فتحي باشاغا لإجراء مفاوضات عاجلة بشأن التوصل لتفاهم سياسي حول السلطة التنفيذية.

وقال نورلاند، إنه اجتمع الجمعة في تونس مع باشاغا، وقد أبدى اهتمامه للانخراط في مفاوضات عاجلة تيسرها الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى تفاهم سياسي مع الدبيبة، حول كيفية إدارة المراحل النهائية من فترة الحكم المؤقت هذه والاستعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن.

وأضاف نورلاند، أن الدبيبة مستعد كذلك للمشاركة في هذه المحادثات.

1/4 في اجتماعهما بتاريخ 12 مارس في تونس، أشاد السفير نورلاند بالاهتمام الذي أبداه رئيس الوزراء المعين من قبل مجلس النواب، فتحي باشاغا، للانخراط في مفاوضات عاجلة تيسرها الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى تفاهم سياسي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة #ليبيا pic.twitter.com/qThwK5nc1t — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) March 12, 2022

وأوضح السفير الأمريكي، أنه سيتم تحديد شكل ومكان المحادثات من قبل الأطراف نفسها بالتشاور مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين.

وأكد أن موقف الولايات المتحدة يظل واضحا، ويحترم حق الليبيين في تقرير مستقبلهم بأنفسهم.

وقال نورلاند، “نحثهم على القيام بذلك بالطرق السلمية فقط دون اللجوء إلى العنف؛ ونعتقد أنّ الانتخابات الحرة والنزيهة والشاملة هي الصيغة الوحيدة للاستقرار الدائم”.

وأضاف، “وفي الوضع الحالي، “مناصرة طرف ضدّ آخر” ليس خيارًا مطروحا: والموقف الوحيد الذي يمكن اختياره بشكل مبرّر هو المفاوضات السلمية”.