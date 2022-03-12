نورلاند يؤكد عدم انحياز بلاده لأي طرف.. ويدعو للابتعاد عن العنف

أشاد السفير نورلاند باستعداد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا لمواصلة المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى تفاهم سياسي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وذلك خلال لقائه بباشاغا في العاصمة التونسية تونس.

وأضاف نورلاند أنه بحث مع باشاغا كيفية التحضير للانتخابات النيابية والرئاسية في أقرب وقت. ونقل له استعداد عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة للمشاركة في المحادثات، وذلك حسب تغريدة للسفارة الأميركية لدى ليبيا على تويتر.

وأشار نورلاند إلى أنه سيتم تحديد شكل ومكان المحادثات من قبل الأطراف نفسها بالتشاور مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين. مشدداً على أن موقف الولايات المتحدة واضح: وهو احترام حق الليبيين أنفسهم في تقرير مستقبلهم.

وحث نورلاند أطراف النزاع على اتباع الوسائل السلمية الخالصة دون اللجوء إلى العنف. مشيراً إلى أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشاملة هي الصيغة الوحيدة للاستقرار الدائم.

وختم نورلاند بالقول إن الاصطفاف إلى جانب طرف دون آخر ليس خياراً في الوقت الحالي، مضيفاً أن الجانب الوحيد الذي ينبغي اتباعه حالياً هو المفاوضات السلمية.

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