السفارة الأمريكية: نورلاند أشاد بالاهتمام الذي أبداه رئيس الوزراء للانخراط في مفاوضات عاجلة تيسرها الأمم المتحدة

أوضحت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا أن السفير الأمريكي والمبعوث الشخصي لها ريتشارد نورلاند أشاد بالاهتمام الذي أبداه رئيس الوزراء المعين من قبل مجلس النواب، فتحي باشاغا، للانخراط في مفاوضات عاجلة تيسرها الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى تفاهم سياسي مع رئيس الحكومة منتهي الولاية عبد الحميد الدبيبة.

كما تم خلال اللقاء الذي عقد بتونس، بحسب التغريدات التي نشرتها السفارة الأمريكية لدى ليبيا في تويتر، بحث كيفية إدارة المراحل النهائية من فترة الحكم المؤقت والاستعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن، ونقل نورلاند فهمه أنّ الدبيبة مستعد للمشاركة في هذه المحادثات.

وتابعت: “وسيتم تحديد شكل ومكان المحادثات من قبل الأطراف نفسها بالتشاور مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، ويظلّ موقف الولايات المتحدة واضحا: نحن نحترم حق الليبيين في تقرير مستقبلهم بأنفسه”.

وأضافت: “نحثهم على القيام بذلك بالطرق السلمية فقط دون اللجوء إلى العنف؛ ونعتقد أنّ الانتخابات الحرة والنزيهة والشاملة هي الصيغة الوحيدة للاستقرار الدائم. وفي الوضع الحالي، “مناصرة طرف ضدّ آخر” ليس خيارًا مطروحا: والموقف الوحيد الذي يمكن اختياره بشكل مبرّر هو المفاوضات السلمية”.