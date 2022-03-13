«الخارجية»: نبحث آليات الإفراج عن مواطن ليبي في سجون أوكرانيا

اجتمع وكيل وزارة الداخلية، محمود سعيد، والقائم بالأعمال بسفارة ليبيا لدى أوكرانيا، عادل عيسى، مع عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية الأوكرانية، وفقا لبيان صادر عن الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية.

وبحسب بيان السفارة الليبية في أوكرانيا، فإن الاجتماع تناول مناقشة عدد من المسائل التي تهم الجانبين، ومنها تسهيل عمليات إجلاء الرعايا الليبين عبر المنافد الأوكرانية، وتسهيل عودتهم إلى أرض ليبيا.

وتطرق الاجتماع، إلى بحث آليات تذليل الصعاب والإفراج عن السجين اللييي المتواجد بسجن “نيكالايفة”.

وطلب الجانب الليبي، في هذا الشأن من السلطات الأوكرانية، سرعة الإفراج عنه نظراً للأحداث الجارية في أوكرانيا، وحفاظاً على سلامته في هذه الظروف الصعبة.

وأشار الجانب الليبي، إلى أن مبادرة الإفراج عن المواطن الليبي، ستحظى باهتمام وتضامن كبير مع البلد الصديق لتجاوز أزمته الحالية.