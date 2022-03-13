رئيس هيئة الرقابة الإدارية: قرار الدبيبة بشأن المقاطعات يعد إعتداء على اختصاصات مجلس النواب

طالب رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد السلام الحاسي، اليوم السبت، رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة بسحب قراره رقم (182) لسنة 2022، وقراره رقم (184) لسنة 2022 بإنشاء وتنظيم المقاطعات.

الحاسي، وفي خطابه الذي طالعته قناتنا، أكد بأن هذه القرارات صدرت بالمحالفة لنص المادة الثالثة من قانون نظام الإدارة المحلية رقم (59) لسنة 2012 والتي نصت على أن “يتكون نظام الإدارة المحلية في ليبيا من المحافظات والبلديات والمحلات”، مؤكداً أيضاً بأن القرار قد استحدث نظاما جديدا غير منصوص عليه بالقانون بالإضافة إلى أنه يعد إعتداء على اختصاصات مجلس النواب.