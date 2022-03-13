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راديو فرنسا الدولي: التوصل إلى اتفاق بين باشاغا والدبيبة يقضي بفتح المجال الجوي والطريق الساحلي

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أفاد راديو فرنسا الدولي، مساء السبت، بأن الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة نجحتا في التوصل إلى اتفاق بين رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا يقضي بفتح المجال الجوي.

وأوضح راديو فرنسا، أن “واشنطن تدخلت مع الأمم المتحدة، في الحادثة الأخيرة حول طرابلس، من خلال الدعوات للهدوء، ونجحتا في التوصل إلى اتفاق بين الدبيبة وباشاغا ينص على فتح المجال الجوي والطريق الساحلي الرابط بين طرابلس وبنغازي”.

وتابع راديو فرنسا الدولي، أن “الانقسامات الضغوط تتزايد ولا يزال الوضع متوترا في ليبيا”.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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