وزير خارجية قطر لـ«المنقوش»: نسخر كل مجهودنا لحل الأزمة الليبية

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، اليوم السبت، على هامش مشاركتها في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر محمد عبدالرحمن آل ثاني.

وتطرق اللقاء، إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها، وأخر التطورات السياسية في ليبيا خاصة والمنطقة العربية ككل عامة.

وأكد وزير خارجية قطر، على مساندة بلاده للمسار الديمقراطي في ليبيا، ووقوفها بكل إمكانياتها وإلى جانب الشعب الليبي، وتسخير كل مجهودها لحل الأزمة الحالية، وفقا لبيان الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية.