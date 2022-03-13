انطلاق فعاليات معرض ليبيا للغذاء الاحد بمعرض طرابلس الدولي

ذكر المدير التنفيذي للشركة الدولية للمعارض والمؤتمرات هيثم قرواش، في تصريحات صحفية، أن أرض معرض طرابلس الدولي على استعداد تام لإنطلاق فعاليات معرض ليبيا للغذاء بداية من اليوم الأحد

وأكد أن المعرض سيشهد مشاركة دولية واسعة من دول فرنسا و البرتغال وسريلانكا وتونس وتركيا إلى جانب مشاركة محلية لكبرى الشركات الرائدة في مجال الغذاء.

وأضاف قرواش أنه يوجد بعض العراقيل الإدارية قد عطلت وصول وفود شركات أجنبية أخرى؛ بسبب تأخر منح تأشيرات الدخول لليبيا،

وأشار إلى أن فعاليات المعرض ستكون مخصصة في الساعات الأولى من الانطلاق أمام كبار الزوار على أن تفتح أبوابه أمام الجمهور تباعًا. ومن الجدير ذكره، أن معرض ليبيا للغذاء سيستمر حتى السادس عشر من مارس الجاري.