السفير الأمريكي: باشاغا أبدى استعداده للانخراط في مفاوضات مع الدبيبة برعاية أممية

قال السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، إنه يشيد بالاهتمام الذي أبداه رئيس الوزراء المعين من قبل مجلس النواب، فتحي باشاغا، للانخراط في مفاوضات عاجلة تيسرها الأمم المتحدة، بهدف إلى التوصل لتفاهم سياسي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وأضاف نورلاند، في بيان للسفارة الأمريكية، اليوم الأحد، أنه سيتم تحديد شكل ومكان المحادثات من قبل الأطراف نفسها بالتشاور مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين.

وتابع السفير الأمريكي:” يظلّ موقف الولايات المتحدة واضحا:نحن نحترم حق الليبيين في تقرير مستقبلهم بأنفسهم، متابعا:” نحث الطرفين على القيام بذلك بالطرق السلمية فقط دون اللجوء إلى العنف”.

واستطرد:” نعتقد أنّ الانتخابات الحرة والنزيهة والشاملة هي الصيغة الوحيدة للاستقرار الدائم، موضحا أن مناصرة طرف ضدّ آخر، في الوضع الحالي، ليس خيارًا مطروحا.

وشدد السفير الأمريكي، على أن الموقف الوحيد الذي يمكن اختياره بشكل مبرّر هو المفاوضات السلمية.