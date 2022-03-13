باشاغا لـ “News week”: أتعهد بعدم الترشح للرئاسة مستقبلآ

قال رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، في حديث لمجلة “News week” أن الحكومة التي شكلها جاءت كنتيجة مباشرة لفشل الحكومة السابقة في إجراء انتخابات شفافة.

وأكد باشاغا أنه ملتزم بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، في الإطار الزمني المتفق عليه بين مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري.

مشيرآ الى أنه لم يسع للاستيلاء على السلطة بوسائل غير ديمقراطية، مؤكدآ تعهده بعدم الترشح للرئاسة مستقبلاً لضمان شفافية الانتخابات وحياديتها.

ونوه باشاغا إلى أن التخطيط للانتخابات في ليبيا يعني إطلاق عدد من المبادرات، بما في ذلك المصالحة الوطنية والإصلاحات الاقتصادية وأنظمة التحليل الفعالة لتأمين بيانات الناخبين،

كما أشار إلى أن هذه الانتخابات ستتطلب جهداً وتعاوناً وأنه ملتزم بها كهدف رئيسي تسعى له حكومته.

وجدد باشاغا رفضه لأي أعمال عنف، مضيفاً أنه قد “ثبت أن الحلول في ليبيا تأتي من خلال الاتفاقات السياسية والحوار”.

وحتى الوقت الراهن فقد فشل طرفا النزاع في ليبيا في التوصل إلى حل ، حيث يرفض عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة قبل إجراء انتخابات، فيما يسعى باشاغا مدعوماً بثقة النواب إلى تسلم مهامه والبدء بممارسة صلاحياته رئيساً للحكومة الليبية من طرابلس.